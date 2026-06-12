Aぇ！groupの正門良規と関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。クズな6つ子を描く人気アニメの映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。正門良規は「何回見ても楽しい作品ですので1、2回、3回4回楽しんでほしい」とアピールした。目標は大ヒット。「ここから一段二段上げていって、超ロングラン、12月