空手の元日本代表で「空手界のプリンス」と呼ばれていた男に2審も有罪判決を言い渡しました。 【写真を見る】“空手界のプリンス”と呼ばれた元日本代表の男控訴審判決は懲役3年 執行猶予5年酒に酔って抵抗できない女性に性的暴行した罪など大阪高裁 一審判決によりますと、東京オリンピックの空手男子組手75kg級の代表選手だった西村拳被告（30）は、4年前、大阪府内の自宅で酒に酔って抵抗できない女性に対し、