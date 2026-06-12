株式会社コナミデジタルエンタテインメント（KONAMI）は12日、配信中のサッカーゲーム『eFootball ウイコレ CHAMPION SQUADS』（ウイコレ）で「NATIONAL HEROES FESTIVAL」をスタートさせたことを発表した。サッカーW杯開幕にあわせた企画となっている。あわせてCM出演している有田哲平と山崎弘也のインタビュー動画も公開された。【動画】意外な注目選手＆国！ゲームで熱弁する有田哲平＆山崎弘也日本・アルゼンチン・フラン