Aぇ！groupと関西ジュニアの西村拓哉が12日、都内で主演映画「おそ松さん人類クズ化計画！！！！！？」（監督川村泰祐）の初日舞台あいさつに出席した。SnowMan向井康二との共演エピソードを話した。クズな6つ子を描く人気アニメの実写映画化第2弾。Aぇと草間リチャード敬太、西村が主演を務めた。向井は実写第1弾で長男おそ松役を演じており、今作には「旧・おそ松」役で出演。向井とAぇ、西村は過去にともに関西ジュニ