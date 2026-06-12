大阪都構想の制度案を話し合う法定協議会の初会合に出席したのは、維新の議員だけでした。 12日、大阪市役所で大阪都構想の制度案を話し合う法定協議会の初めての会合が開かれました。大阪府の吉村知事は、険しい表情で会議室に入りました。 協議会では、大阪市を廃止して特別区に再編するための区割り案や財源の配分などが話し合われます。 （大阪府吉村洋文知事）「副首都にふさわしい大阪のあり方、行政のあり方、都構想の