大分県竹田市特産のスイートコーンが出荷シーズンを迎え、12日に生産者らがもぎとり式をして出来栄えを確かめました。 【写真を見る】「甘い！」「最高！」収穫ピークのスイートコーンもぎとり式大分・竹田市 光り輝く黄金の粒、スイートコーンの季節が今年もやってきました。 竹田市菅生地区は標高500から600メートルの台地に位置することからスイートコӦ