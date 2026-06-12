FIFAワールドカップ2026の初戦オランダ戦を3日後に控える中、日本代表の主将、遠藤航が左足首のけがのため離脱が決まり、チームに激震が走った。代役として町野修斗が追加招集され、板倉滉が新たな主将となる。遠藤の代役、なぜ前線？「本日、遠藤航選手がチームをすでに離れました。本当に本人が悔しいと思います」11日、山本昌邦技術委員長が取材に応じ、遠藤が離脱すると発表した。遠藤自身も、この発表の直後にXを更新。「怪我