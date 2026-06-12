宇都宮南署は１１日、宇都宮市上桑島町のビニールハウスからトウモロコシ約１０００本（約１５万円相当）が盗まれたと発表した。同署は売却目的の窃盗事件とみて捜査している。発表によると、１０日午前４時頃、農家の男性（６５）が、所有するビニールハウス４棟のうちの１棟で、栽培していた約１０００本のトウモロコシがむしり取られているのを発見した。男性が９日午前６時頃にビニールハウスを訪れた際には異常はなかった