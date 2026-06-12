◇第97回都市対抗野球大会近畿地区第二次予選三菱重工West1―2ＹＢＳ（2026年6月12日大阪シティ信用金庫スタジアム）元阪神の“同世代コンビ”が社会人野球の舞台で再会を果たした。この日、都市対抗野球の近畿地区第二次予選で行われたのは三菱重工WestとYBSホールディングスの一戦。三菱重工Westには23年まで阪神に在籍した北條史也内野手（31）がおり、2番・指名打者で出場。一方のYBSホールディングスには22年まで在籍