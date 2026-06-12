元フジテレビアナウンサーの高橋真麻（44）が12日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に生出演。衝撃のプロポーズを明かした。2018年に一般男性と結婚をした高橋は、「憧れのプロポーズ」の話題で「私も（指輪のケース）パカッが良かったですけど、なかったですね」と明かした。MCの澤部佑から「それ言わなかったんですか？」と聞かれ、「そもそも結婚自体も付き合って3年だったので、『もう4年目だし、どうする？