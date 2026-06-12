【Swords of Legends】 発売日・価格：未定 Aurogon Shanghaiは、イベント「Summer Game Fest 2026」にてPC用アクションRPG「Swords of Legends」を発表した。発売日および価格は未定。 【Swords of Legends - Gameplay Trailer | Wishlist Now】 中国のAurogon Shanghaiが手掛ける「Swords of Legends」は、中国の古典文学に登場する奇譚や伝承から着想を得たアクションRPG。太古の時