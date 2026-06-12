「にしたんクリニック」などを展開するエクスコムグローバル株式会社の社長でＴｉｋＴｏｋｅｒとしても活躍する西村誠司氏が１１日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。北中米Ｗ杯で優勝を目指すサッカー日本代表にエールを送った。北中米Ｗ杯は１１日（日本時間１２日）に開幕。史上最多４８か国が参加し、Ｆ組の日本はオランダ（日本時間１５日午前５時キックオフ）、チュニジア（２１日午後１時）、スウェーデン（２６日午前８時）と