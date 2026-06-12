ミュージカル『テニスの王子様』『ロミオ＆ジュリエット』など舞台を中心に活躍する俳優の太田基裕が、津田健次郎や七海ひろきなどが在籍する、ANDSTIR（アンドステア）に所属することが決定。あわせて公式WEB SITEがオープンし、ファンクラブ「memento（メメント）」を立ち上げることが発表された。【写真】ANDSTIRへの所属が決まった太田基裕2009年に、ミュージカル『テニスの王子様』伊武深司役で舞台デビューし、ミュージ