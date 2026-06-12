ディズニー＆ピクサー「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』より、バズやカウガール人形ジェシーらおもちゃたちの前に、“デジタルの脅威”がやってくる本編シーンが解禁された。【動画】最新タブレット・リリーパッドの登場でおもちゃに危機がやってくる！本編シーン映像世界初の長編フルCGアニメーションとして誕生した『トイ・ストーリー』（1995）。30年を迎えたシリーズ最新作では、現代の子ども