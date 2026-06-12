新作『ディスクロージャー・デイ』の日本公開を10月に控えるオスカー受賞監督スティーヴン・スピルバーグが、「007」シリーズの監督をしたいと希望する度に断られてきたと告白。今オファーされたらどうする？と聞かれ、“復讐”コメントを発した。【動画】あれは…人間？『ディスクロージャー・デイ』予告編Peopleによると、スピルバーグが現地時間6月10日配信のポッドキャスト『The Rest Is Entertainment（原題）』に出演