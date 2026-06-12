◆第３３回函館スプリントＳ・Ｇ３（６月１３日、函館競馬場・芝１２００メートル）＝６月１２日、函館競馬場昨年４着のインビンシブルパパ（牡５歳、美浦・伊藤大士厩舎、父シャラー）は追い切り後の調整も順調に進んでいる。この日はダートコースで軽めの運動をして、ゲート練習も行った。黒崎助手は「追い切り後もダメージはなさそうです。いい雰囲気です。環境は気にせず、どこでもマイペースですからね」と様子を明かした。