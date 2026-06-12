◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１２日・エスコンフィールド）中日は３試合連続で同じオーダーを組んだ。１１日のロッテ戦（ＺＯＺＯ）で左脚の肉離れから復帰後初本塁打を放ったミゲル・サノー内野手は５番。細川成也外野手は６番に入った。チームは今季ワーストタイの借金１８。交流戦は６勝９敗で最後の３連戦を迎た。この試合に負ければ、５年連続の負け越しが決まる。中日のスタメンは以下１（中）岡