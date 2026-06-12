1次リーグA組サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕し、メキシコ・グアダラハラでの1次リーグA組でチェコは韓国に1-2で逆転負けを喫した。中継に映ったチェコのレジェンドに、ファンの視線が集まった。後半14分、ロングスローからのヘディングで先制したチェコ。だが、8分後に同点にされると、後半35分に決勝点を奪われた。中継のDAZNに映ったのは、チェコのレジェンド、パベル・ネドベド氏だ