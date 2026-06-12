◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックスのスタメンが発表された。２５年に「８回の男」としてリーグ２位タイの３５ホールドポイントを挙げたペルドモが、ＮＰＢ通算１４０試合目で初先発。通算９１ホールドを積み上げた加入３年目右腕が、真っさらなマウンドで再出発を切る。【オリックス】１番・三塁宗２番・左翼西川３番・遊撃紅林４番・一塁太田５番・中堅中川