１４日に行われる第６７回宝塚記念・Ｇ１（阪神競馬場、芝２２００メートル）の誘導馬が発表された。ＪＲＡ公式Ｘが１２日に更新され、宝塚記念の誘導馬はシロニイ、アリストテレスなどが務めることとなった。シロニイは、白毛馬で右目が青く見える魚目（さめ）の持ち主。９歳まで現役を務め、絶大な人気を誇った。アリストテレスは、２０年の菊花賞で無敗での牡馬クラシック３冠を達成したコントレイルに、首差２着まで迫っ