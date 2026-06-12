⼀般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)による国内最⼤規模の国際⾳楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の授賞式が6⽉13⽇(土)にTOYOTA ARENA TOKYOおよびSGCホール有明にて開催される。このうち、Grand Ceremonyで行なわれる特別パフォーマンスの出演アーティスト陣にM!LKが追加決定したことが明らかになった。TOYOTA ARENA TOKYOで開かれるGrand CeremonyはNHKにて