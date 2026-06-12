歌手の中尾ミエ（８０）が１２日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。２日に肺炎のため都内の病院で死去したプロボクシングのライト級で日本人初の世界王者となり、タレント・俳優としても活躍したガッツ石松さんについて語った。この日、ガッツさんとの思い出を聞かれると「ガッツさんは私、結構、いろんなものをいただいて…」と話し出した中尾。「ミニチュア