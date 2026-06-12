サッカーのワールドカップ（W杯）北中米大会が2026年6月12日（日本時間）に開幕した。「第1戦の快勝は大きな意味を持つ」グループA第1節がメキシコのグアダラハラ・スタジアムで行われ、韓国代表（FIFAランキング25位）がチェコ代表（同ランキング40位）と対戦し、2−1の逆転で初戦を飾った。試合は両チーム無得点のまま前半を終えた。後半14分、韓国はロングスローから失点し、先制点を許した。1点ビハインドの後半22分、MFファン