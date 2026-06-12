名古屋を代表する人気スイーツ「ぴよりん」の世界観を体感できるカフェが15日、JR名古屋駅の中央コンコースにオープンします。 12日、店内が初公開されました。 15日にオープンする「ぴよりんvillage」。 入口では大きなぴよりんがお出迎え。ぴよりんのイラストが描かれた壁に、天井のライトは雲の形をしています。 カフェのコンセプトは「ぴよりんたちが暮らす世界」です。 予約席