◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―巨人（１２日・ベルーナドーム）巨人は１２日、ベルーナドームで西武戦に臨むが、この日の試合前、１３時頃には突如、球場付近は大雨となった。ベルーナドームの隙間からは雨が入り、すさまじい雨音に包まれた。また、西武球場前駅は外から改札内に雨が流れ込む場面も見られ、試合観戦に訪れていた観客も駅構内で足止めとなっていた。現在は雨はやみ、駅前の状況も回復している。