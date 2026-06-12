立憲民主党の蓮舫参院議員が2026年6月11日にXを更新し、高市早苗首相が取材対応中に「だるっ」と呟いたとする情報を内閣広報官の公式Xが否定したことをめぐり、「その説明、大丈夫？」などと批判した。蓮舫氏が「いやいや」と反応内閣広報官の公式Xは10日、一部のX投稿で誤った情報が拡散しているとコメント。この10日の投稿では、高市氏が8日に記者団の取材に応じた際の動画を紹介し、高市氏が途中で呟いた言葉は、次の日程があっ