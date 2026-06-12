◆カーリング日本選手権第６日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子２次リーグ（Ｌ）が行われ、前回覇者で２月のミラノ・コルティナ五輪代表のフォルティウスが９ー５でグランディールを下して決勝トーナメントに進出した。通算１勝３敗と崖っぷちに立たされて迎えた２次Ｌの最終戦。序盤はリードされていたものの、第４エンド（Ｅ）で２点スチールすると尻上がりに調子を上げた。第６Ｅでも１点を追加すると、第８