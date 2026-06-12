東北地方ではあす13日(土)も大気の状態が不安定で、あちらこちらでにわか雨や雷雨となるでしょう。晴れていても、天気の急変に注意が必要です。また、来週後半以降は低気圧や前線の影響を受けやすくなるでしょう。東北地方でも梅雨入りとなる可能性があります。急な雨や雷雨に注意期間の後半は東北でも梅雨入りの可能性13日(土)は、上空にこの時期としては強い寒気が居座る見込みです。この影響で大気の状態が不安定となるでしょ