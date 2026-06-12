北中米ワールドカップがついに開幕史上最大規模のワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕した。参加チームは過去最多の48、開幕から決勝まで最長の39日間、そして初の3か国での共催。北中米大会の開幕戦はメキシコで行われ、決勝戦はアメリカ、そしてカナダでも試合が開催される。複数の国が共催するのは、2002年の日韓大会以来で2度目。3か国共催は初となる。日韓大会はFIFA主導で決まった。日本と韓国の招致争いがFIF