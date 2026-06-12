W杯初戦を前に日本代表にエール北中米ワールドカップ（W杯）初戦のオランダ戦に向けて、日本代表はアメリカ・ナッシュビルにて調整を続けている。ベルギー1部STVVシント＝トロイデンのプラチナスポンサーを務めるにしたんクリニックの西村誠司社長が自身のSNSを更新し、日本代表に名を連ねる同クラブ出身者たちについて語った。西村氏は12日、自身のTikTokにて、現地時間14日にオランダとの初戦を控える日本代表に言及。シント