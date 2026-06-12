百年構想リーグの獲得賞金が決定Jリーグは6月12日、2026特別シーズンに開催した明治安田Jリーグ百年構想リーグにおける、クラブ別の賞金と特別助成金が決定したことを発表した。SNSでも「有意義に使って」「リーグ全体の成長を感じる」など注目を集めている。明治安田J1百年構想リーグの賞金と特別助成金の合計は14億4000万円。優勝したヴィッセル神戸には、合計2億3100万円が交付される 。次いで、2位の鹿島アントラーズは1億