ロッテの田中晴也投手が13日のDeNA戦（ZOZOマリンスタジアム）に先発することが発表された。DeNAは篠木健太郎投手が先発する。高卒4年目の田中は、ここまで9試合に登板して1勝4敗、防御率3・67。今季初登板だった開幕2戦目の西武戦で6回を5安打無失点と好投して勝利を飾ったが、その後は白星に恵まれていないが、前回5月29日の巨人戦は5回5安打無失点と復調の兆しを見せた。「少しずつ良くなっていると思うので。でも、まだま