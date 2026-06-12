タレント西村知美（55）が12日、所属事務所を通じ、9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのぶコメントを発表した。「玉緒さんとは、長年、さんまさんの『スーパーからくりテレビ』でご一緒させていただきました」とし、「娘が6歳の頃にも、テーマパークのロケで2度お世話になったことがあり、今でも忘れられない思い出です」とした。「その日は豪雨でしたが、玉緒さんが『私は晴れ女』