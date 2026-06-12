高級車「ランドクルーザー」など時価9億円相当を盗んだなどとして自称・建設業の男が埼玉県警に追送検されました。警察によりますと安藤泰樹容疑者（29）は2024年から去年にかけて仲間と共謀して高級車「ランドクルーザー」や「アルファード」など202台、時価9億円相当を盗んだ疑いなどがもたれています。安藤容疑者らは、車のドアロックを解除しエンジンを作動させることができる「CANインベーダー」と呼ばれる機器を使って犯行に