作家生活15年目を迎える芦沢央さんの最新短編集『あなたが正しくいられたとき』（文藝春秋）の刊行を記念したオンライントークイベントが、2026年6月2日に開催されました。イベントゲストとして招かれたのは、同世代の作家・呉勝浩さん。「正義」の危うさと人間心理の複雑さを描いた6編の短編集について、構成の妙から創作の現場まで、作家同士だからこそ踏み込める話が次々と飛び出しました。【画像】芦沢央さん撮影：文藝春