女優の藤田朋子（60）が12日、インスタグラムを更新。9日に86歳で亡くなった、女優中村玉緒（本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんをしのんだ。藤田は「玉緒さん勝さんやがんちゃんのところへ行ってしまった玉緒さんさようなら」と中村さんに思いをはせ、ツーショット写真を投稿した。続けて「#最近お別れする人が続いていて#菅原洋一さん#ミルトン冨田さん#ガッツ石松さん桑山と出会った頃からの知り合いのバーテン