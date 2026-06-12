13日（土）は晴れるところが多いものの、北日本〜東日本では引き続き雷雨となるところがあるでしょう。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■広い範囲で日差し届くも大気不安定13日（土）も梅雨前線は本州付近からは南に離れた状態が続き、晴れ間の出るところが多いでしょう。ただ、上空には寒気が残りそうです。12日（金）は北日本〜東日本を中心にあちこちで激しい雨や雷雨となりましたが、13日（土）は北日本を中心に大気