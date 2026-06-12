宝塚歌劇団星組男役スターの稀惺かずと（きしょう・かずと）の初主演作「銀二貫―梅が枝の花かんざし―」が12日、兵庫・宝塚バウホールで開幕した。郄田郁氏原作の人気時代小説を舞台化したもので、宝塚でも2015年、後に月組トップスターとなる月城かなと主演で大ヒットした。父を殺された武士の息子（稀惺）が、あわや自身も殺されそうになった瞬間に寒天屋問屋の主人に命を救われ、商人として成長していく姿を軸に、