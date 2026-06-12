先月、日本航空の客室乗務員が、アルコールを検知したため乗務できず便が遅延した問題で、国土交通省は、前夜に飲酒した2人が「事実を隠ぺいしようとした」などとして日本航空を厳重注意しました。日本航空によりますと、先月23日の朝、広島から羽田に向かう便に乗務予定だった客室乗務員2人が前夜にホテルのラウンジで飲酒し、このうち50代のチーフから乗務前の検査でアルコールが検知されました。代わりの乗務員を手配するため、