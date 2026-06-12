お笑いタレント、お見送り芸人しんいち（41）が11日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。スケジュールの中に宮迫博之のYouTube撮影が入っていたことが明らかになった。番組のテーマは「どんな仕事も断らないと思われてそう芸人〜We are働きアリ〜」。蛍原徹（58）から「We are働きアリ」のサブタイトルについて聞かれ、みなみかわは「我々は仕事断りませんから、制作陣からしたら都合の良い愛人