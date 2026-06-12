株式会社嵐が12日、公式Xを更新。5月31日にグループ活動を終了した「嵐」に関する高額転売品や無許諾の違法な商品がネット上で出回っていることについて注意喚起した。公式Xでは「関係各社と協議を重ね、なによりファンの皆さまが不当な被害を被らないか、深く憂慮しております。まず、現在公式オンラインストアで販売（予約販売）されている『ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI』LIVE Blu−ray＆DVDをはじめとする嵐関連グッ