プロ野球・西武は12日、ゲリラ豪雨による店舗浸水のため営業を見合わせていたチームストアの営業開始についてアナウンスしました。この日、西武の本拠地・ベルーナドームでは巨人戦が開催予定。午後1時頃には周辺をゲリラ豪雨が襲い、同敷地内にある「ライオンズ チームストア フラッグス」が店舗浸水のため営業を見合わせることが発表されていました。なお、午後5時15分には営業を開始したことが発表されています。