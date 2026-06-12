宝塚歌劇団星組スター稀惺（きしょう）かずとが12日、兵庫・宝塚バウホールで、初主演公演「銀二貫−梅が枝の花かんざし−」の初日を迎えた。高田郁氏の人気時代小説を舞台化。15年に雪組バウホール公演として、後の月組トップ月城かなと主演で上演された。脚本は谷正純氏、演出は鈴木圭氏。仇討ちで父を亡くし、大坂天満の寒天問屋井川屋の主人に銀二貫で命を救われた武士の子が、商人・松吉として成長する姿を描く人情物語。稀惺