大型犬の知られざる6つの魅力 ドシッと構えた頼もしい見た目の大型犬ですが、一緒に暮らしてみるとその大きな体に似合わないギャップに魅了されます。ここでは、飼っている人にしか分からない大型犬の知られざる魅力を6つご紹介します。 1.実はビビりが多い その大きな体格から「何が起きても動じなさそう」「頼りがいがある」と思われがちですが、実は小型犬よりも繊細でビビりな性格の大型犬も少なくはありません。