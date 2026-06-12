明治、大正、昭和――。時代の名前を冠した3つの“村”は、令和の今どうなっているのでしょうか。進化を続ける明治村、町ぐるみで魅力を発信する大正村、無料公園として生まれ変わった昭和村の現在を訪ねました。 ■歴史的建造物を保存・展示する「明治村」 元号が令和となった今、明治、大正、昭和という時代の名前がついた村は、どうなっているのでしょうか。まず訪ねたのは、愛知県犬山市にある「博物館