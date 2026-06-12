全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・小伝馬町の居酒屋店『朝から居酒屋一亀』です。【安堵】路地裏に息づく伝説の味皆さんは覚えているだろうか。いや、そもそもご存じだろうか。JR神田駅高架下で半世紀近く愛された「升亀」という伝説の大衆酒場を。サラリーマンはもちろん、高円宮殿下も度々訪れた名店が閉店したのは2013年のこと。その後、従業員有志が集まって歴史