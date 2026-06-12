NTTドコモは、「dポイントクラブ」の利用者情報登録を北海道に設定している会員を対象に、対象店舗で合計500ポイント以上を利用すると、抽選で毎月最大1万ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施する。キャンペーン期間は7月1日～12月31日で、抽選は各月ごとに行われる。 各月の抽選当選ポイントは1等1万ポイントが5名、2等1000ポイントが10名、3等100ポイントが985名で、合計毎月1000名。