現役時代は柏や千葉、東京Ｖで活躍し、日本代表歴もある近藤直也氏が６月12日にＸを更新。代表チームの“選手の入れ替え”に私見を綴った。「Ｗ杯日本代表でボランチの選手が離脱したにもかかわらず追加招集されたのはFWの選手。これを見て「ボランチが抜けたんだからボランチを呼ぶべきじゃないの？」と思う人が多いと思う」同日に日本サッカー協会は、北中米Ｗ杯の日本代表メンバーからボランチの遠藤航が怪我のためチームを