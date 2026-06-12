新主将の板倉は決意を新たにしている(C)Getty Images北中米ワールドカップ（W杯）が現地時間6月11日に開幕し、オープニングゲームでメキシコが南アフリカを2−0で下した。いよいよ本番に突入したわけだが、日本代表は14日の初戦・オランダ戦（ダラス）を3日後に控えた11日、キャプテン・遠藤航（リバプール）がチームを離脱するという激震が走った。【動画】日本の守備網を切り裂く脅威にオランダ代表の鋭いカウンターアタッ