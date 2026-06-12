日本代表からの離脱が決まった遠藤(C)Getty Images深夜の列島を駆け巡った複雑な一報は、世界にも小さくないショックを生んだ。現地時間6月11日、日本サッカー協会は北中米ワールドカップ（W杯）に臨むメンバーに招集していた遠藤航（リバプール）が痛めていた左足首の悪化に伴って離脱。代役にマルチなFWである町野修斗（ボルシアMG）を追加招集したと発表した。【動画】遠藤航がさすがの存在感！マン・オブ・ザ・マッチに選